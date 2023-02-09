Речник Повітряних сил ЗСУ: У росії закінчується друга партія "шахідів"

Українські захисники у Кривому Розі тестують нові засоби боротьби з іранськими дронами-камікадзе, якими країна-агресор уже досить довго не атакувала територію України.
Найімовірніше, як розповів 24 каналу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, у росії закінчується друга партія "шахідів".
Ігнат нагадав, що російські війська тривалий час не використовували іранські дрони для ударів по Україні.
У новорічну ніч по нашій країні запустили 45 дронів, у ніч на 2 січня їх було випущено 39, а 16 січня було 24 безпілотники.
"З цих трьох атак було збито всі 100 відсотків дронів. І більше ворог їх не застосовував на жодному з напрямків", - зазначив Ігнат, не виключаючи того, що росіяни або приберегли якусь частину, або чекають на наступну партію.
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