ВАКС наклав грошове стягнення на народну депутатку України

Вищий антикорупційний суд наклав грошове стягнення на народну депутатку Ірину Констанкевич, яку Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує в недостовірному декларуванні.

Таке рішення 1 лютого ухвалив ВАКС, повідомляє «Слово і діло».

«Клопотання прокурора задовольнити. Накласти на обвинувачену (Ірину Констанкевич – ред.) грошове стягнення у розмірі 0,5 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1342 грн, за невиконання обов'язку прибути за викликом до суду 01.02.2023», – ідеться в рішенні.

Також суд роз'яснив обвинуваченій Констанкевич, що вона має право подати клопотання про скасування ухвали про накладення на неї грошового стягнення.