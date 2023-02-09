Руслан Тимофеев рассказал, как запускать ІТ-продукты во время войны, и поделился собственным опытом

Тимофеев Руслан Сергеевич — украинский предприниматель, основатель венчурного фонда Adventures Lab и венчур билдера CLUST, поделился опытом запуска собственного бизнеса в 2022 году и рассказал, на что обращать внимание при разработке стартапа во время кризиса.

IT Ukraine Association провела исследование, в результате которого выяснилось, что около 85–90 % украинских ІТ-компаний продолжают работать в привычном режиме. Это говорит о том, что сфера ІТ остается одной из самых стабильных даже в период войны. Но в отличие от предыдущих лет, в 2022 году заметного роста в этой сфере не наблюдалось.

Руслан Тимофеев утверждает, что большинство украинских ІТ-компаний сфокусировались на том, чтобы сохранить команду и избежать сокращений, помочь сотрудникам и их семьям с переездом в более безопасные регионы и оказать психологическую помощь, если потребуется. В связи с этим запуск новых проектов отошел на второй план, а у многих и вовсе ушел с повестки.

«Никто не знал, как среагирует бизнес на кризис такого масштаба. Задача № 1 в период максимальной турбулентности — сохранить существующий бизнес и рабочие места, — комментирует Руслан. — Последние месяцы перед началом полномасштабной войны я готовил к запуску свой новый проект CLUST. Релиз был запланирован на март 2022 года. Разумеется, после 24 февраля, я поставил запуск на холд. Мне и команде нужно было время на оценку ситуации, анализ бизнес-процессов других проектов и разработку новой стратегии на основе реалий.

Вопрос запуска CLUST вновь актуализировался в конце весны. Когда мы с командой только разрабатывали проект, выделили для себя его главную ценность — перманентное развитие. Эта ценность и стала нашим ответом на вопрос “стоит или не стоит запускать ІТ-проект во время войны?” Если мы за развитие, значит нужно продолжать движение не смотря ни на что. В июне 2022 мы запустились без громкого релиза, но с большой надеждой. Да, в определенной степени мы пошли на риск, но не изменили ценностям»

Сейчас новый проект Руслана Тимофеева успешно работает и помогает молодым украинским предпринимателям запускать ІТ-продукты и выходить на рынки Европы, Азии, Латинской Америки и США.

Как инвестор, Руслан считает, что успешно запуститься и выжить во время кризиса смогут только те проекты, у которых есть ценность и которые решают проблему большого количества потребителей. Также он выделяет 5 ключевых ошибок начинающих предпринимателей при запуске стартапа:

Бросать все ресурсы на разработку продукта сразу, вместо того, чтобы провалидировать идею и протестировать продуктовые гипотезы. Проигнорировать этап CustDev. Так фаундеры попадают в ситуацию, когда инвестиции уже вложены, продукт создан, а на этапе продаж выясняется, что на самом деле этот продукт не нужен пользователям. Пропустить этап глубокого исследования рынка и конкурентов перед разработкой и запуском. Допустить грубые ошибки при расчете unit-экономики. На этом этапе не стоит полагаться только на свои знания, стоит доверить процесс специалисту. Запускать продукт без четкого понимания, через какие каналы коммуникации искать точки контакта со своим пользователем. Как добраться к своей целевой аудитории? При каких обстоятельствах пользователей принимает решение о покупке продукта? Что ему может помешать? Нужно иметь ответ на этот вопрос перед запуском.

«Главное, чтобы проблему, которую решает ваш продукт, можно было оценить деньгами, которые пользователи готовы за него заплатить», — подытоживает инвестор.