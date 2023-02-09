Руслан Тимофеев рассказал, как запускать ІТ-продукты во время войны, и поделился собственным опытом

Тимофеев Руслан Сергеевич — украинский предприниматель, основатель венчурного фонда Adventures Lab и венчур билдера CLUST, поделился опытом запуска собственного бизнеса в 2022 году и рассказал, на что обращать внимание при разработке стартапа во время кризиса.
IT Ukraine Association провела исследование, в результате которого выяснилось, что около 85–90 % украинских ІТ-компаний продолжают работать в привычном режиме. Это говорит о том, что сфера ІТ остается одной из самых стабильных даже в период войны. Но в отличие от предыдущих лет, в 2022 году заметного роста в этой сфере не наблюдалось.
Руслан Тимофеев утверждает, что большинство украинских ІТ-компаний сфокусировались на том, чтобы сохранить команду и избежать сокращений, помочь сотрудникам и их семьям с переездом в более безопасные регионы и оказать психологическую помощь, если потребуется. В связи с этим запуск новых проектов отошел на второй план, а у многих и вовсе ушел с повестки.
«Никто не знал, как среагирует бизнес на кризис такого масштаба. Задача № 1 в период максимальной турбулентности — сохранить существующий бизнес и рабочие места, — комментирует Руслан. — Последние месяцы перед началом полномасштабной войны я готовил к запуску свой новый проект CLUST. Релиз был запланирован на март 2022 года. Разумеется, после 24 февраля, я поставил запуск на холд. Мне и команде нужно было время на оценку ситуации, анализ бизнес-процессов других проектов и разработку новой стратегии на основе реалий.
Вопрос запуска CLUST вновь актуализировался в конце весны. Когда мы с командой только разрабатывали проект, выделили для себя его главную ценность — перманентное развитие. Эта ценность и стала нашим ответом на вопрос “стоит или не стоит запускать ІТ-проект во время войны?” Если мы за развитие, значит нужно продолжать движение не смотря ни на что. В июне 2022 мы запустились без громкого релиза, но с большой надеждой. Да, в определенной степени мы пошли на риск, но не изменили ценностям»
Сейчас новый проект Руслана Тимофеева успешно работает и помогает молодым украинским предпринимателям запускать ІТ-продукты и выходить на рынки Европы, Азии, Латинской Америки и США.
Как инвестор, Руслан считает, что успешно запуститься и выжить во время кризиса смогут только те проекты, у которых есть ценность и которые решают проблему большого количества потребителей. Также он выделяет 5 ключевых ошибок начинающих предпринимателей при запуске стартапа:
«Главное, чтобы проблему, которую решает ваш продукт, можно было оценить деньгами, которые пользователи готовы за него заплатить», — подытоживает инвестор.