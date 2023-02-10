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окупанти на Херсонщині піддають цивільних фільтраціям, якщо вони не отримають російські паспорти

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російські окупанти погрожують мешканцям Херсонщини фільтраційними заходами, якщо вони не отримають російські паспорти.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передають Українськi Новини.

"У Новотроїцьке (Херсонська область) окупанти піддають цивільних фільтраціям. Перш за все, заходи стосуються тих, хто працював в державних установах України і відмовлявся співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією та звітував за роботу. Окупанти також погрожують, що ті, хто не отримає російські паспортів до березня, автоматично підлягають фільтраційні заходи", - повідомили у Генштабі.

Окрім того, у населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області російські окупаційні війська щоденно проводять обшуки, тероризують та грабують місцевих мешканців.

Загарбники крадуть побутову техніку, телефони та будь-які цінні речі.

Херсонщина
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