окупанти на Херсонщині піддають цивільних фільтраціям, якщо вони не отримають російські паспорти

російські окупанти погрожують мешканцям Херсонщини фільтраційними заходами, якщо вони не отримають російські паспорти.
Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України, передають Українськi Новини.
"У Новотроїцьке (Херсонська область) окупанти піддають цивільних фільтраціям. Перш за все, заходи стосуються тих, хто працював в державних установах України і відмовлявся співпрацювати з російською окупаційною адміністрацією та звітував за роботу. Окупанти також погрожують, що ті, хто не отримає російські паспортів до березня, автоматично підлягають фільтраційні заходи", - повідомили у Генштабі.
Окрім того, у населених пунктах Громівка, Чаплинка, Мала Кардашинка, Зелене, Чулаківка та Нововолодимирівка Херсонської області російські окупаційні війська щоденно проводять обшуки, тероризують та грабують місцевих мешканців.
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