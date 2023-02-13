Дуда назвав умову, за якої росія може виграти війну

Найближчими тижнями Україна терміново має отримати військову техніку. Якщо вона її не отримає, російський диктатор володимир путін може перемогти у війні.
Таку думку висловив президент Польщі Анджей Дуда, пише РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю Le Figaro.
"Так, можуть, якщо Україна не отримає допомогу дуже терміново. У них немає сучасної військової інфраструктури, але є люди! Якщо в найближчі тижні ми не відправимо в Україну військову техніку, путін може перемогти. Він може перемогти, і ми не знаємо, де він зупиниться", - сказав він, відповідаючи на питання чи можуть росіяни виграти війну.
Як повідомлялось, раніше президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передача Україні винищувачів F-16 може стати "серйозним викликом".
Він сказав, що в Польщі готові відновити залізну завісу, якщо на сході буде агресивна держава, яка хоче вбивати і забирати свободу у своїх сусідів.
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