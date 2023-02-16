Резніков: Незабаром українські військові будуть готові до наступу

Через декілька місяців українські військові будуть готові до наступу для деокупації території України.
Як пишуть Українські новини, про це в інтерв'ю виданню "Укрінформ" заявив міністр оборони Олексій Резніков у середу, 15 лютого.
Резніков зазначив, що терміни українського наступу прив'язані до навчання бійців, які мають освоїти техніку та підготуватися до взаємодії.
"І не просто як сам по собі екіпаж, але у взаємодії, у складі цілого підрозділу, наприклад, танкового батальйону, і так далі. Тому що в них задача – виконання завдання, що сплановане українським Генеральним штабом. І це завдання спрямовано передусім на деокупацію тимчасово окупованих територій України. Це потребує часу. Ми говоримо про декілька місяців, коли ми будемо повноцінно готові", – підкреслив міністр оборони.
Також організовано постачання боєприпасів від країн НАТО як військово-технічну допомогу та укладено контракти на 2023 рік, зазначив Резніков. За його словами, Україні готова відбити навалу росіян.
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