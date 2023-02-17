МО: Призначень до складу Громадської антикорупційної ради немає

Жодних призначень до складу Громадської антикорупційної ради (ГАР) Міноборони немає, оскільки самої Антикорупційної ради ще не існує.
Про це заявляє Міністерство оборони України.
"У соціальних мережах поширюється інформація про нібито призначення тих чи інших осіб до складу Антикорупційної ради при Міноборони. Слід наголосити, що така інформація не відповідає дійсності. Власне, самої Антикорупційної ради ще не сформовано", - йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті Міноборони у четвер.
Згідно з повідомленням, наразі працює ініціативна робоча група, до якої можна було вільно приєднатися. У координації з Міноборони ця група опрацьовує проєкт положення про ініційований міністром консультативно-дорадчий антикорупційний орган Міністерства оборони України.
Як повідомляється, до складу робочої групи увійшли представники 18 громадських організацій та ініціатив, які виявили бажання приєднатися до роботи. Вони опікуються виробленням проєкту положення щодо майбутньої діяльності антикорупційного дорадчого органу незалежно від його майбутнього складу.
Найближчим часом узгоджена редакція проєкту положення пройде юридичну експертизу, яка відкриє шлях до підготовки проєкту наказу міністерства про його затвердження та набуття чинності.
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