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Бербок: Якби ми не підтримали Україну, Буча і Маріуполь повторювалися б по всій території країни

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Якби ми не ухвалили рішення про підтримку України, то Буча і Маріуполь повторювалися б по всій території країни, заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

"Якби ми не надавали Україні допомогу з 27 лютого, тоді ми б бачили Бучу і Маріуполь по всій території країни. Тому ті, хто запитують: який ефект санкцій, який ефект міжнародної підтримки? Результат в тому, що ми, на жаль, не можемо повернути мир в Україну, оскільки рф все ще хоче зруйнувати Україну, але ми змогли врятувати мільйони людських життів", - сказала вона на Мюнхенській безпековій конференції в суботу.

Бербок наголосила, що захист українців продовжиться, доти, доки рф атакує Україну.

Источник: Интерфакс-Украина
Бербок
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