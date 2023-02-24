Казахстан розпочав експорт нафти в Німеччину

Національний оператор Казахстану КазТрансОйл розпочав прийом нафти для її подальшого експорту в Німеччину.

Про це повідомила прес-служба компанії у четвер, 23 лютого.

"У систему магістральних нафтопроводів АТ КазТрансОйл розпочато прийом казахстанської нафти для транспортування до Німеччини. Відповідно до графіка поставок нафти, затвердженого Міністерством енергетики Республіки Казахстан, АТ КазТрансОйл транспортує в лютому 20 тис. тонн казахстанської нафти по нафтопроводу Дружба до пункту здачі нафти Адамова застава для подальшого постачання в Німеччину", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що у грудні КазТрансОйл направив річну заявку на транспортування у 2023 році 1,2 млн тонн нафти за системою магістральних нафтопроводів російської Транснефти для подальшого постачання у Німеччину. Цей транзит нафти здійснюватиметься у рамках угоди між урядами Казахстану та росії від 7 червня 2002 року.