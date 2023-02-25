Рада ухвалила обов'язкове призначення управителів багатоквартирних будинків

Верховна Рада у п'ятницю ухвалила закон про обов'язкове призначення управителів багатоквартирних будинків у шестимісячний термін після завершення дії воєнного стану шляхом проведення конкурсу, якщо в таких будинках не створено об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ).
За відповідний закон №6103 про внесення змін до розділу VI "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про житлово-комунальні послуги" проголосували 275 народних депутатів за необхідного мінімуму в 226 голосів.
Документ покладає обов'язок із проведення такого конкурсу на виконком місцевої ради.
Автори законопроєкту зазначили, що станом на 1 квітня 2021 року ОСББ було утворено тільки в 36 тис. будинків (20%), ще в 71 тис. будинків (або в 39%) управителя обрано співвласниками самостійно або призначено за результатами конкурсу органом місцевого самоврядування. Водночас 28% багатоквартирних будинків "живуть" за старим законодавством.
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