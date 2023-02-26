Скібіцький: Україна буде готова перейти у контрнаступ навесні

Українська армія буде готова перейти у контрнаступ навесні, одна зі стратегічних цілей полягатиме в тому, щоб відрізати Крим від росії.
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Укрінформ із посиланням на DW.
"Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу", - зазначив він, додавши, що конкретний момент залежить від низки чинників, включаючи постачання західної зброї.
В інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke Скібіцький уточнив, що однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною росії".
Як зазначається, заступник голови ГУР не виключив, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території рф, зокрема в Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", - пояснив він.
Мета контрнаступу – визволити всі окуповані території України, включаючи Крим, наголосив Скібіцький. "Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в межах 1991 року", - резюмував Скібіцький.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023