Скібіцький: Україна буде готова перейти у контрнаступ навесні

Українська армія буде готова перейти у контрнаступ навесні, одна зі стратегічних цілей полягатиме в тому, щоб відрізати Крим від росії.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає Укрінформ із посиланням на DW.

"Думаю, навесні ми будемо готові до контрнаступу", - зазначив він, додавши, що конкретний момент залежить від низки чинників, включаючи постачання західної зброї.

В інтерв'ю виданням німецької медіагрупи Funke Скібіцький уточнив, що однією зі стратегічних цілей буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні між Кримом і материковою частиною росії".

Як зазначається, заступник голови ГУР не виключив, що Україна завдаватиме ударів по складах зброї на території рф, зокрема в Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", - пояснив він.

Мета контрнаступу – визволити всі окуповані території України, включаючи Крим, наголосив Скібіцький. "Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в межах 1991 року", - резюмував Скібіцький.