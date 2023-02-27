Бізнес-омбудсмен: Блокування податкових накладних паралізує бізнес

Блокування податкових накладних стали настільки масовими, що в грудні минулого року близько половини добросовісного українського бізнесу зіткнулася з проблемами з Податковою службою, повідомляє видання «Дзеркало Тижня».

«Ми в четвертому кварталі 2022 року бачили впровадження фіскальних змін, які вдарили майже по половині українського бізнесу, зокрема, по законослухняній його більшості. Ще до оприлюднення наших остаточних висновків зрозуміло, що тут стріляли з гармат по горобцях. Припинити хоча б такі обстріли цілком по силах українській владі», – заявляє бізнес-омбудсмен Роман Ващук.

Блокування податкових накладних паралізує бізнес. Воно відбувається в автоматичному режимі через недосконалі алгоритми системи. Розблокування же накладних здійснюється в ручному режимі.

«Враховуючи, що рішення про розблокування приймається не системою, а живими людьми в ручному режимі, тут уже й корупцією відгонить», – повідомляє видання.