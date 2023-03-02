Трофімцева: У росії заявляють про недоцільність зернового коридору

росія посилила наративи про нібито недоцільність продовження роботи «зернового коридору» в поточному форматі. Про це повідомила посол МЗС з особливих доручень, координаторка Ради експортерів та інвесторів Ольга Трофімцева під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
«Продовження роботи «зернового коридору» є для нас надзвичайно важливим. Ми бачимо типову ситуацію розхитування, посилення тиску і шантажу з боку росії, що було й в листопаді. Зараз нічого нового немає», - розповіла Трофімцева.
За її словами, російські інспектори працюють, м'яко кажучи, не надто активно в рамках інспекційних груп.
«росія вже зараз починає видавати певні сигнали, щодо того, що:ми бачимо, що це не зовсім доцільно продовжувати роботу «зернового коридору» в такому форматі, як зараз, тому що наша аграрна продукція якось не дуже добре експортується, у нас є також проблеми з експортом добрив тощо. Тобто наразі (відбувається – ред.) посилення таких наративів в світовій пресі. Ми їх бачимо й контрвідпрацьовуємо», - сказала Трофімцева.
Вона повідомила також, що було звернення до ООН і Туреччини щодо того, щоб не було ніякого саботажу з боку росії.
Reuters повідомляв з посиланням на джерело в українському уряді, що Україна направила в ООН і Туреччину звернення щодо початку переговорів про продовження угоди про експорт зерна, але відповіді не було.
17 лютого заступник міністра інфраструктури України Юрій Васько повідомляв, що за тиждень почнуться переговори про продовження ініціативи, що підтримується ООН, яка дозволила Україні експортувати зерно з портів, заблокованих рф після її вторгнення.
Україна, ООН, Туреччина та росія підписали 22 липня угоду (Україна і рф окремо) на 120 днів, спрямовану на забезпечення безпечного проходу суден, що заходять та виходять із трьох українських чорноморських портів ("Одеса", "Чорноморськ", "Південний"), які були заблоковані рф після вторгнення москви 24 лютого.
Угоду у листопаді продовжили на 120 днів. росія саботує перевірки суден у межах "зернової ініціативи".
Через затримку інспекцій з боку рф за останні три місяці світ недоотримав 10 млн тонн українського продовольства. Україна закликає міжнародну спільноту, зокрема ООН та Туреччину, вимагати від росії припинення штучних затримок у роботі "зернового коридору".
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