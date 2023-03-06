Вучич: Жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні росії, ні Україні

Президент Сербії Александар Вучич спростував повідомлення про постачання боєприпасів Україні чи росії.
Про це він повідомив 5 березня на конференції ООН, повідомляє видання Danas.
«Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза», — сказав він.
За словами президента, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні росії, ні Україні, та назвав тих хто стверджує протилежне – брехунами.
«Їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії», – зауважив Вучич.
Нагадаємо, напередодні представниця мзс росії Марія Захарова заявила, що нібито сербський державний збройовий завод нещодавно поставив близько 3500 одиниць для реактивних систем залпового вогню Град, які використовувалися як російськими, так і українськими військами.
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