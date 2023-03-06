Мінекономіки: Розмінування територій Україні може тривати до 70 років

Зважаючи на масштаби забруднення, розмінування територій Україні може тривати до 70 років. Тому для якнайшвидшого вирішення цієї проблеми потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
«…зважаючи на масштаби забруднення, за наявних нині у України ресурсів розмінування триватиме 70 років. Тож для вирішення цієї проблеми в найкоротші терміни потрібна потужна підтримка міжнародних партнерів – фінансова, технологічна, організаційна», - йдеться в повідомленні.
На думку першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки Юлії Свириденко, для синхронізації та координації зусиль з розмінування територій необхідно створити аналог оборонного «Рамштайну».
Про це вона зазначила під час зустрічі з членом парламенту Канади Хізер Макферсон.
Ще однією важливою темою обговорення стало питання страхування воєнних ризиків для іноземних компаній, які готові взяти участь у швидкому відновленні України, зокрема, для канадського бізнесу.
Свириденко підкреслила, що цей напрямок Україна вже опрацьовує з США та Євросоюзом, а також наголосила на важливості запровадження механізмів страхування інвестицій в контексті необхідності відновлення та пожвавлення національної економіки, яка за минулий рік впала на 30,4%.
Також під час зустрічі обговорювались питання повернення українців, що змушені були виїхати за кордон через війну, та підтримку, яку готовий надати їм український уряд, програми для відбудови зруйнованого під час війни житла та інфраструктури, продовольчої безпеки та ролі України, як одного з ключових постачальників продовольства на світовий ринок.
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