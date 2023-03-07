Рада може дозволити вилучати автомобілі за керування у нетверезому стані на користь ЗСУ

У Верховній Раді зареєстрували законопроект №9076, котрий передбачає посилення відповідальності за керування автомобілем у нетверезому стані. Зокрема законотворці пропонують забирати у таких водіїв автомобілі та передавати їх на потреби Збройних сил України.
Про це сказано в тексті законопроекта.
Законопроект пропонує суттєво посилити покарання за водіння в нетверезому стані. Зокрема пропонується підвищити штраф до 51 тисячі гривень(зараз штраф 17-34 тисячі гривень) разом з позбавленням права керувати авто на 5 років та конфіскацією автомобіля, що є у власності порушника.
"Метою законопроекту є підвищення безпеки дорожнього руху, зниження кількості дорожньо-транспортних пригод шляхом посилення відповідальності за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, та як наслідок досягнення справедливого підходу до забезпечення автомобілями Збройних Сил України", - сказано в пояснювальній записці до законопроекта
Автори законопроекту зазначають, що згідно зі статистикою патрульної поліції протягом 2022 року в Україні сталося 18 628 ДТП з загиблими та травмованими. Внаслідок ДТП загинуло 2 791 громадян, у тому числі 125 дітей. Ще 23 145 осіб були травмовані, з них – 2 978 дітей.
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