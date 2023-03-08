У Німеччині заявляють, що ще не мають результатів розслідування вибуху на газопроводі «Північний потік»

Уряд Німеччини заявляє, що розслідування вибуху на газопроводі «Північний потік» ще не досягло результатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що у вівторок видання New York Times розмістило суперечливе повідомлення без будь-яких посилань на джерела про нібито причетність «проукраїнської групи» до інциденту.

Швеція, Данія та Німеччина кілька днів тому поінформували Раду Безпеки ООН про те, що розслідування триває, результатів поки що немає, заявили в канцелярії міністра закордонних справ Німеччини.

«Федеральна прокуратура розслідує цю справу з початку жовтня 2022 року. Таким чином, вона має суверенітет над процедурою», - пояснили в канцелярії.