Кадрі Сімсон: Країни ЄС не повинні підписувати нові контракти на купівлю російського скрапленого газу

Країни та компанії Європейського Союзу не повинні підписувати нові контракти на купівлю російського скрапленого газу, щоб покласти край енергетичній залежності від рф. Про це заявила єврокомісарка з енергетичної політики Кадрі Сімсон, передає Reuters.

"Ми можемо і повинні повністю позбутися російського газу якомога швидше, пам’ятаючи про нашу безпеку поставок. Я закликаю всі країни-члени та всі компанії припинити купувати російський скраплений природний газ і не підписувати жодних нових газових контрактів з росією після закінчення терміну дії існуючих контрактів", – висловилася Сімсон на зустрічі законодавців ЄС.

Як зауважує Reuters, росія обмежила постачання газу до Європи минулого року після повномасштабного вторгнення в Україну, а ЄС замінив близько двох третин російського газу. Однак поставки російського зрідженого природного газу зросли до 22 млрд кубометрів проти близько 16 млрд кубометрів у 2021 році.

Обсяги скрапленого газу були набагато нижчими, ніж 155 млрд кубометрів трубопровідного газу, які рф відправляла Європу щороку до повномасштабної агресії Україні. Європа замінила більшу частину цих обсягів альтернативними постачальниками, таких як США, а також відновлюваними джерелами енергії та енергозбереженням.

Однак росія досі надсилає деяку кількість газу в Європу через Україну, і цьогоріч ітиметься про 20 млрд кубометрів газу, якщо збережеться поточний рівень експорту з країни-агресорки.