В Ізраїлі пройшли наймасовіші антиурядові протести

У суботу по всьому Ізраїлю відбулися антиурядові протести, до яких долучилися близько 500 тисяч людей.
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише ВВС.
“Сотні тисяч ізраїльтян взяли участь у тому, що дехто називає найбільшим протестом в історії країни. Мітинги проти намірів уряду радикально змінити судову систему тривають уже 10 днів. Рекордна кількість людей вийшла на вулицю у Хайфі, й близько 200 тис., вірогідно, долучилися у Тель-Авіві”, - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що за даними місцевих ЗМІ, ці протести у Ізраїль - наймасовіші в історії країни.
Влада Ізраїлю хоче надати уряду значний вплив на процес відбору суддів та обмежити право Верховного суду ухвалювати рішення, що суперечать волі виконавчої й законодавчої гілок влади.
На переконання опозиції, ця реформа ослабить демократію в країні, натомість у новообраному уряді переконують, що діють в інтересах виборців.
Ці пропоновані зміни наразилися на значний спротив у ізраїльському суспільстві. Навіть резервісти - основа впливової ізраїльської армії - заявили про свою незгоду із реформою та висловили погрозу відмовитися від служби у знак протесту.
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