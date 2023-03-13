Моравецький: Польщі необхідна настільки сильна власна армія, щоб гарантувати стримування можливої агресії

Хоча Польща є членом НАТО, найсильнішого військового альянсу в історії, їй необхідна настільки сильна власна армія, щоб гарантувати стримування можливої агресії.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише PAP.
Моравецький разом із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком відвідали Варшавську бронетанкову бригаду імені Костюшка, де у виступі наголосили на важливості для країни членства в НАТО.
Моравецький заявив, що Польща перебуває у безпеці, оскільки є членом "найсильнішого військового альянсу в історії". Проте, сказав він, армію Польщі необхідно посилювати саме для того, щоб цю силу ніколи не довелося застосовувати.
Прем'єр також закликав усіх громадян Польщі вчитися поводитися зі зброєю, відвідувати стрільбища та вчитися стріляти.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023