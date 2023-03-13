Моравецький: Польщі необхідна настільки сильна власна армія, щоб гарантувати стримування можливої агресії

Хоча Польща є членом НАТО, найсильнішого військового альянсу в історії, їй необхідна настільки сильна власна армія, щоб гарантувати стримування можливої агресії.

Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, пише PAP.

Моравецький разом із міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком відвідали Варшавську бронетанкову бригаду імені Костюшка, де у виступі наголосили на важливості для країни членства в НАТО.

Моравецький заявив, що Польща перебуває у безпеці, оскільки є членом "найсильнішого військового альянсу в історії". Проте, сказав він, армію Польщі необхідно посилювати саме для того, щоб цю силу ніколи не довелося застосовувати.

Прем'єр також закликав усіх громадян Польщі вчитися поводитися зі зброєю, відвідувати стрільбища та вчитися стріляти.