Гетманцев: Рада збирається ліквідувати АРМА

Верховна Рада збирається ліквідувати Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА). Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів голова податкового комітету парламенту Данило Гетманцев.
"Ми думаємо ліквідувати АРМА, дуже багато проблем із цим органом. <...> Зараз законопроєкт готує економічний та антикорупційний комітети, думаю, це питання тижнів — його внесення. Потім вже ухвалення. У нас є консенсус — це рішення президента, після обговорення підтримане всіма нами", – сказав депутат.
За словами Гетманцева, основна претензія до цього органу – це непрозора реалізація майна.
"Ми не можемо поки прямо звинувачувати, але можна сказати, що є певні ознаки, що це відбувається не на найкращих для держави умовах і точно не прозоро", – пояснив він.
Після ліквідації АРМА його функції віддадуть Фонду державного майна, який почне реалізовувати майно через Прозорро.Продажі.
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