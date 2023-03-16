Так званий "голова уряду "днр" отримав підозру в організації вивезення українського зерна

Так званому "голові уряду "днр" віталію хоценку повідомлено про підозру в організації вивезення українського зерна до росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

"Він входить до найближчого оточення терориста пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "керівну посаду" у червні 2022 року. У лавах окупаційного органу фігурант виконує завдання москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які беруть участь у збройній агресії проти України", - пише пресслужба.

хоценко відповідав за вивезення українського зерна, вугілля й граніту з Маріупольського порту до росії. Зокрема він є одним з організаторів фейкового "референдуму" про "приєднання" захопленої території Донеччини до складу росії.

"голові уряду "днр" було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).

"Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Втім, Служба безпеки знає про його місця перебування, маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності", - додає СБУ.