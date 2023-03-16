Так званий "голова уряду "днр" отримав підозру в організації вивезення українського зерна

Так званому "голові уряду "днр" віталію хоценку повідомлено про підозру в організації вивезення українського зерна до росії.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
"Він входить до найближчого оточення терориста пушиліна, який безпосередньо сприяв його призначенню на "керівну посаду" у червні 2022 року. У лавах окупаційного органу фігурант виконує завдання москви щодо матеріально-технічного забезпечення бойовиків, які беруть участь у збройній агресії проти України", - пише пресслужба.
хоценко відповідав за вивезення українського зерна, вугілля й граніту з Маріупольського порту до росії. Зокрема він є одним з організаторів фейкового "референдуму" про "приєднання" захопленої території Донеччини до складу росії.
"голові уряду "днр" було повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
"Наразі зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій частині сходу України. Втім, Служба безпеки знає про його місця перебування, маршрути переміщення та проводить комплексні заходи для притягнення до відповідальності", - додає СБУ.
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