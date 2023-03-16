Федоров: Окупанти починають зачищати своїх же зрадників

Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що вчора під час вибуху підірвали директора підприємства «Міський транспорт» Івана Ткача. Він був колаборантом.
Про це Федоров розповів в ефірі «Радіо Свобода».
«Ніхто, крім Ткача, не постраждав. Інформація про ще двох поранених – чергова пропаганда, яку намагаються розігнати вороги», – запевнив Федоров.
Мер також спростував, що нібито у підірваній автівці була співробітниця підприємства МУП «Міський транспорт» Олена Сиващенко і що нібито, її стан важкий.
Федоров вважає, що це зробили самі окупанти. – «Вони починають зачищати своїх же зрадників. Ткач володів інформацією, хто з військових куди пересувався, кого переводили».
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