Кислиця: Звіт комісії ООН подає картину злочинів рф, які можуть видаватися неймовірними у XXI столітті

Звіт Незалежної міжнародної комісії з розслідування подій в Україні, оприлюднений 16 березня, подає шокуючу картину злочинів, які можуть видаватися неймовірними у XXI столітті.

Про це заявив у п’ятницю постійний представник України при ООН Сергія Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН, передає власний кореспондент Укрінформу у Нью-Йорку.

Кислиця зачитав кілька промовистих уривків зі звіту. Зокрема, значна частина документа присвячена масовим зґвалтуванням та тортурам, якими вони супроводжувалися.

«Члени сім'ї, у тому числі діти, іноді були змушені дивитися, як злочинці ґвалтують їхніх близьких», – процитував постпред документ ООН.

Окупанти часто вдавалися до вбивств цивільних, «найпоширенішим методом вбивства був постріл в голову з близької відстані».

Кислиця також розповів, що внаслідок ракетного терору з боку росії, пік якого припав на зимовий сезон, Україна тимчасово втратила 44% потужностей АЕС, 75% – ТЕС і 33% теплоелектроцентралей.

«Тактика облоги та випаленої землі», яку застосовує росія, призвела до руйнування щонайменше близько 59 тис. житлових будинків, 436 лікарень і понад 2,2 тис. навчальних закладів. 17,6 млн українців, або близько 40% населення, продовжують гостро потребувати гуманітарної допомоги, зазначив постпред.

За його словами, забруднено близько 174 тис. кв. км, або 30% всієї території нашої країни, майже 50 тис. кв. км сільськогосподарських угідь нині непридатні для використання через замінювання, нерозірвані боєприпаси або воєнні дії.

Кислиця нагадав, що рік тому російські авіабомби знищили маріупольський театр, що використовувався як притулок і був позначений величезним написом «Діти».

«Ми досі не знаємо точної кількості жертв, і росія зробила все можливе, аби замести сліди свого злочину, щойно Маріуполь був окупований», – зазначив український посол.

Він підкреслив, що Україна вітає видання ордерів МКС на арешт президента рф володимира путіна й уповноваженої з прав дитини в апараті президента рф марії львової-бєлової

«Цей крок ще раз засвідчує: процес забезпечення правосуддя триває і рано чи пізно закінчиться тим, що путін, львова-бєлова та інші воєнні злочинці опиняться на лаві підсудних», – додав Кислиця.