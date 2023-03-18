В Україні обмежили суму перерахунку пенсій

Під час індексації пенсій у 2023 році вперше обмежили суму перерахунку. Її ліміт встановили на рівні 1500 грн. Тобто для пенсії вище за 7600 грн підвищення відбудеться саме на 1500 грн, а не у розмірі 19,7% від суми.
Про це повідомила заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак.
За її словами, таке рішення навряд було одноразовим – воно може стати основою для майбутнього перегляду формули індексації.
Ліміт на підвищення пенсій встановили, щоби зменшити розрив у сумах виплат, пояснила Марчак. Цей ліміт є "механізмом балансування" та може забезпечити рівномірне збільшення виплат, додала Марчак.
"Чим більша пенсія, тим сильніше вона зростає. Тобто розрив збільшується", – зазначила посадовиця.
У той же час ще одним важливим оновленням стало підвищення в межах індексації найменших пенсій. При цьому Марчак не вважає, що найменші виплати підвищили саме за рахунок найвищих.
"Я б не сказала, що за їхній рахунок. Більш системним буде говорити, що це коректна формула підрахунку пенсій. Підготовка до зміни формули та механіки проведення індексації", – розповіла Марчак.
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