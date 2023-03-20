ПАР знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт путін

Південна Африканська Республіка знає про свої юридичні зобов'язання щодо ордера на арешт російського диктатора володимира путіна, який видав Міжнародний кримінальний суд у п'ятницю.
Про це заявив представник президента ПАР Вінсент Магвеня, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Очікується, що путін відвідає ПАР у серпні для участі в саміті БРІКС.
"Ми, як уряд, усвідомлюємо наше юридичне зобов'язання. Однак у період до саміту ми продовжуватимемо взаємодіяти з різними зацікавленими сторонами", - заявив представник президента.
Хоча офіційного підтвердження візиту путіна не було, очікується, що він візьме участь у 15-му саміті БРІКС, як це було 2013 року.
Однак такий візит поставить уряд ПАР у хитке становище після ордера на арешт.
"Ми беремо до відома повідомлення про ордер на арешт, який видав МКС. ПАР, як і раніше, прихильна і дуже сильно бажає, щоб війна в Україні була вирішена мирним шляхом через переговори", - заявив Магвеня.
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