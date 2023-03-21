росія назвала умови для продовження зернових угод

росія призупинить участь у "зерновій угоді" 18 травня, якщо не буде реалізована російська частина цієї домовленості, заявили у понеділок у міністерстві закордонних справ рф. Про це повідомляє російський "Інтерфакс".

У мзс рф заявили, що продовження "зернової угоди" буде залежати від виконання умов Меморандуму росія-ООН. Російські умови:

Перепідключення "россільгоспбанку" до SWIFT. Відновлення поставок сільгосптехніки, запчастин та сервісного обслуговування. Скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступу до портів. Відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті-Одеса". Розблокування закордонних активів та рахунків російських компаній, пов'язаних з виробництвом та транспортуванням продовольства та добрив.

Без виконання даних умов у мзс рф пригрозили припинити участь росії у "зерновій угоді".