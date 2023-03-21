Bloomberg: G7 цього тижня не готові переглянути обмеження ціни на російську нафту

Країни Великої сімки цього тижня не готові переглянути обмеження ціни на російську нафту, незважаючи на те, що нафта продається значно нижче за поточний поріг у 60 доларів. Про це з посиланням на джерела повідомляє Bloomberg.

Країни-члени ЄС проінформовані виконавчою владою блоку про те, що G7, відповідальна за встановлення та зміну ліміту цін, мало зацікавлена у зміні цінових рівнів на даному етапі. Переговори між Єврокомісією та G7 можуть продовжитися після саміту лідерів ЄС, який відбудеться цього тижня у Брюсселі.

G7 раніше погодилася переглянути рівень цін у середині березня, і законодавство ЄС передбачає, що метою має бути утримання порогового значення на 5% нижче за середні ринкові ставки.

Звіт Міжнародного енергетичного агентства минулого тижня показав, що в лютому російська нафта та нафтопродукти продавалися за ціною, нижчою за максимальну.

Середньозважена експортна ціна російської нафти склала 52,48 дол за барель без урахування витрат на доставку та страхування.

За даними МЕА, нафта Urals, ключова експортна суміш Росії, продавалася за 45,27 дол на ринку Чорного моря, тоді як такі суміші, як ESPO, Sakhalin і Sokol, призначені для відправки в Азію, торгувалися значно вище за верхню межу.

Польща та країни Балтії наполягали на зниженні верхньої межі ціни не менше 49 дол, щоб створити додатковий тиск на фінанси Росії. Проте послам ЄС у неділю повідомили, що дискусії G7 не показали жодних змін.

Комісія повідомила дипломатам, що обговорення буде продовжено, зокрема після саміту лідерів ЄС.