Шмигаль: Уряд запускає трансформацію державного концерну "Укроборонпром"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд запускає трансформацію державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".
"Сьогодні уряд розпочинає перетворення державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Це не просто зміна вивіски, це реформа, яку готували довгий час іще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні нам як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Необхідно запровадити корпоративну модель управління. Створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції", - сказав Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.
За словами прем'єра, відповідні зміни дадуть змогу посилити взаємодію із західними партнерами.
"Ми хочемо побудувати в Україні один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку і відновленню української економіки", - підсумував він.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, створено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром".
Затверджено також статут АТ "Українська оборонна промисловість" і положення про наглядову раду.
Крім того, встановлено, що статутний капітал товариства становить 237 млн 071 тис. грн і формується за рахунок майна "Укроборонпрому".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023