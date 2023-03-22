Шмигаль: Уряд запускає трансформацію державного концерну "Укроборонпром"

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд запускає трансформацію державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість".

"Сьогодні уряд розпочинає перетворення державного концерну "Укроборонпром" на акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість". Це не просто зміна вивіски, це реформа, яку готували довгий час іще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні нам як ніколи потрібна ефективність в оборонно-промисловому комплексі. Необхідно запровадити корпоративну модель управління. Створити умови для залучення інвестицій у виробництво зброї, техніки та амуніції", - сказав Шмигаль на засіданні Кабінету Міністрів.

За словами прем'єра, відповідні зміни дадуть змогу посилити взаємодію із західними партнерами.

"Ми хочемо побудувати в Україні один із найпотужніших оборонно-промислових комплексів у світі. Це потрібно насамперед для нашої безпеки, але також сприятиме економічному розвитку і відновленню української економіки", - підсумував він.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, створено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість", 100% акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного концерну "Укроборонпром".

Затверджено також статут АТ "Українська оборонна промисловість" і положення про наглядову раду.

Крім того, встановлено, що статутний капітал товариства становить 237 млн 071 тис. грн і формується за рахунок майна "Укроборонпрому".