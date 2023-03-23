Аналітики Світового банку порахували фінансові потреби на відбудову України

Аналітики Світового банку переглянули в бік збільшення фінансові потреби України на відбудову та подолання наслідків, розпочатої росією повномасштабної війни. Проведення повоєнної відбудови та відновлення України коштуватиме не менше $411 млрд. Про це передає Reuters.
Загальна сума необхідних коштів різко зросла порівняно з оцінкою у $349 млрд, оприлюдненою у вересні минулого року.
Зазначається, що Україна потребуватиме $14 млрд для критичних та пріоритетних інвестицій у реконструкцію та відновлення вже у 2023 році, і для цього знадобиться $11 млрд фінансування, додатково до того, що передбачено в бюджеті України на 2023 рік.
«Майже 22% потреб припадає на сферу транспорту, на житлово-комунальну сферу – 17%, енергетику – 11% та сільське господарство – 7%», – йдеться у повідомленні.
Найбільше видатків потребуватиме енергетична галузь, де збитки більш ніж уп'ятеро перевищили рівень червня 2022 року.
Також зазначається, що найбільше зростання обсягу необхідних коштів для відновлення відбулося у прифронтових регіонах, таких як Донецька, Харківська, Луганська та Херсонська області, котрі з жовтня зазнають потужних російських ракетних ударів.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023