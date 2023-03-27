Сіярто: Зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте існуючий статус-кво

Очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що заклик Будапешта зупинити бойові дії в Україні та почати мирні переговори не означає, що москва отримає усі українські території, які вона окупувала до цього часу.
Про це він заявив в інтерв'ю AP передає Укрінформ.
«Знаєте, зупинити війну та сісти за стіл переговорів не означає, що ви приймаєте існуючий статус-кво», — сказав міністр.
"Коли закінчиться війна й почнуться мирні переговори, не обов’язково, що кордони будуть зафіксовані там, де проходить лінія фронту. Ми знаємо це з власної історії...Припинення вогню має настати вже зараз", - зазначив Сіярто.
Нагадаємо, раніше Сіярто заявляв, що Угорщина не буде постачати боєприпаси Україні, але й не заважатиме іншим це робити.
Також Угорщина закликає до припинення війни в Україні, що може бути забезпечено, зокрема прямими переговорами між США та росією на майданчику ООН.
Днями очільник адміністрації прем’єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш заявив, що попри ордер на арешт президента рф володимира путіна, виданий Міжнародним кримінальним судом, в Угорщині не будуть заарештовувати президента росії, якщо він в’їде в країну, оскільки "це не матиме законних підстав".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023