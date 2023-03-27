Міненерго: Енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності

Станом на ранок 27 березня енергосистема України продовжує працювати без обмежень споживачів із резервом потужності, але на Житомирщині можливі нетривалі відключення електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Незважаючи на певне збільшення попиту, генерація із запасом забезпечує необхідні обсяги потужності для потреб споживачів електроенергії по всій країні. Активно здійснюються ремонтні роботи з відновлення електропостачання після нещодавніх обстрілів у Харківській, Донецькій та Херсонській областях», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Житомирській області можливі нетривалі відключення електроенергії через ремонти на об‘єктах мережевої інфраструктури.