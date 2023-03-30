Швеція: Євросоюз посилить підтримку енергосистеми України

Євросоюз посилить підтримку енергосистеми України, незабаром до країни буде спрямовано близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів. Про це йшлося на засіданні ради міністрів енергетики країн ЄС, повідомляє Урядовий портал.
У Євросоюзі не сумніваються, що Україна переможе у війні, після чого розпочнеться масштабне відновлення, а ЄС хоче бути партнером цього процесу.
"Європейський Союз вже ухвалив низку рішень щодо підтримки енергетичного сектору України та постачання близько 5 млн позицій різного обладнання та матеріалів. Ми повинні продовжувати цю допомогу. Ми переконані, що незабаром Україна виграє війну і почне відновлення, і ЄС буде відданим партнером цього процесу”, – зазначила віцепрем'єр-міністерка та Міністрка енергетики, бізнесу та промисловості Швеції Ебба Буш, яка головувала на засіданні.
Буш також наголосила на тому, що Швеція вважає своїм пріоритетом підтримку України у боротьбі з росією. Важливо, що саме Швеція головує у Раді Євросоюзу з початку цього року.
Зі свого боку, міністр енергетики України Герман Галущенко, присутній там, розповів, що міністри обговорювали й нові санкції проти рф. Насамперед – у сфері ядерної енергетики.
"Важливо вже зараз надіслати сигнал, що росії, яка порушує ключові принципи ядерної та радіаційної безпеки своїми діями в Україні, не має бути на європейських ринках", – наголосив Галущенко.
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