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У Кличка розповіли, хто допоміг вистояти Києву на початку війни

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Важливість допомоги, яку приватний бізнес Києва надав під час оборони столиці, неможливо переоцінити. Зокрема, завдяки бізнесу Київ зміг побудувати надійну мережу захисних споруд у перші дні широкомасштабного вторгнення, а кияни мали продукти та ліки. Про це заявив в інтерв’ю Микола Поворозник, перший заступник Віталія Кличка.

"Переоцінити їхню допомогу, напевно, буде складно. Особливо якщо говорити про будівельні компанії. Жодна з них не відмовила ні в чому, що було потрібно для моментальної оборони міста: блоки, пісок, габіони. Потрібна була техніка будівельна – надавали, потрібні були інженери – надавали. Допомагали з водіями. Тому тут окрема подяка будівельному сектору, бізнесу. Можна також висловити подяку бізнесу торговельному, бо в нас магазини не припиняли роботу. Можна подякувати аптечному бізнесу, він теж не припиняв роботу", – заявив Микола Поворозник.

За його словами, жоден представник столичного бізнесу не відмовив у допомозі і ніхто не зажадав оплати за свою роботу.

"Була проблема, заводи зупинилися, і поки блоки їхали з інших регіонів, бізнесмени розбирали фундаменти, щоб ці блоки вивезти на блокпости. І жодної відмови. Підключилися заводи, ніхто копійки не взяв ні з міста, ні з держави за цю роботу", – зазначив заступник Віталія Кличка.

Також Микола Поворозник наголосив, що бізнес наразі самотужки відновлює руйнування, завдані російськими ракетами та дронами, оскільки ще не існує формули з відшкодування.

Загалом у Києві пошкоджено близько 850 споруд, понад 400 з яких – житлові будинки. Більшість з них вже відремонтовано, а на 30% об’єктів тривають відновлювальні роботи, зазначив заступник голови КМДА.

Київ, Поворозник
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