У Кличка розповіли, хто допоміг вистояти Києву на початку війни

Важливість допомоги, яку приватний бізнес Києва надав під час оборони столиці, неможливо переоцінити. Зокрема, завдяки бізнесу Київ зміг побудувати надійну мережу захисних споруд у перші дні широкомасштабного вторгнення, а кияни мали продукти та ліки. Про це заявив в інтерв’ю Микола Поворозник, перший заступник Віталія Кличка.
"Переоцінити їхню допомогу, напевно, буде складно. Особливо якщо говорити про будівельні компанії. Жодна з них не відмовила ні в чому, що було потрібно для моментальної оборони міста: блоки, пісок, габіони. Потрібна була техніка будівельна – надавали, потрібні були інженери – надавали. Допомагали з водіями. Тому тут окрема подяка будівельному сектору, бізнесу. Можна також висловити подяку бізнесу торговельному, бо в нас магазини не припиняли роботу. Можна подякувати аптечному бізнесу, він теж не припиняв роботу", – заявив Микола Поворозник.
За його словами, жоден представник столичного бізнесу не відмовив у допомозі і ніхто не зажадав оплати за свою роботу.
"Була проблема, заводи зупинилися, і поки блоки їхали з інших регіонів, бізнесмени розбирали фундаменти, щоб ці блоки вивезти на блокпости. І жодної відмови. Підключилися заводи, ніхто копійки не взяв ні з міста, ні з держави за цю роботу", – зазначив заступник Віталія Кличка.
Також Микола Поворозник наголосив, що бізнес наразі самотужки відновлює руйнування, завдані російськими ракетами та дронами, оскільки ще не існує формули з відшкодування.
Загалом у Києві пошкоджено близько 850 споруд, понад 400 з яких – житлові будинки. Більшість з них вже відремонтовано, а на 30% об’єктів тривають відновлювальні роботи, зазначив заступник голови КМДА.
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