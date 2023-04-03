Мінреінтеграції: ВПО та звільнені з полону можуть отримати в центрах зайнятості ваучери на навчання

Внутрішньо переміщені особи та громадяни, звільнені з полону, можуть отримати в центрах зайнятості ваучери на навчання. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції, повідомляє УНН.

Як повідомили у міністерстві, наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

«Такі ваучери можуть отримати в тому числі внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також – звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції», - йдеться у повідомленні.

Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони: