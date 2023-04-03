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Мінреінтеграції: ВПО та звільнені з полону можуть отримати в центрах зайнятості ваучери на навчання

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Внутрішньо переміщені особи та громадяни, звільнені з полону, можуть отримати в центрах зайнятості ваучери на навчання. Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції, повідомляє УНН.

Як повідомили у міністерстві, наразі визначено 70 професій і спеціальностей, за якими можна отримати ваучер. Тобто документ, за допомогою якого повністю або частково оплачується вартість навчання у закладах освіти.

Зокрема, на перепідготовку за робітничою професією, здобуття ступеня магістра на основі вищої освіти за іншою спеціальністю чи підвищення кваліфікації.

«Такі ваучери можуть отримати в тому числі внутрішньо переміщені особи працездатного віку. А також – звільнені з полону особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей факт встановлює відповідна Комісія, яка працює при Мінреінтеграції», - йдеться у повідомленні.

Вказані категорії громадян можуть звернутися до центру зайнятості для отримання ваучера на навчання, якщо вони:

  • не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні;
  • не отримували ваучер раніше;
  • не проходили протягом останніх 3 років перепідготовку за рахунок коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
  • мають професійну (професійно-технічну), фахову передвищу або вищу освіту.
ВПО, Мінреінтеграції
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