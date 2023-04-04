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Висоцький розповів, що буде з цінами на цибулю та гречку

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Цієї весни фермери планують збільшити посіви ярих культур, а також цибулі, моркви і гречки. Тому дефіциту зернових культур на внутрішньому ринку України не буде. Це сприятиме доступності вітчизняного продукту для українського споживача.

Про це заявив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі марафону Єдині новини.

Він уточнив, що аграрії вже у 2022 році суттєво збільшили обсяги посіву гречки. Тому сьогодні її ціна на 50% менша, ніж торік. Висоцький зазначив, що ціни на гречку в Україні 2023 року залишаться на тому ж рівні, який сформований зараз, а з початку літа можливе навіть зниження ціни.

"Практично така сама площа посіву очікується цього року. Тобто гречки буде вироблено більше, ніж треба для внутрішнього споживання. Зменшиться потреба імпорту, і не буде підстав для зростання ціни. Навіть можливе здешевлення, але це стане зрозуміло по факту фіксації посівних площ у червні", – зазначив Висоцький.

Заступник міністра також наголосив, що обсяг виробництва зернових культур перевищить потреби українців мінімум у два з половиною рази. Буде достатньо пшениці для виробництва хлібобулочних виробів, а кукурудзи і ячменю – для кормів.

Цієї весни, за його словами, фермери з Одещини, Центральної й Західної України відновлюють вирощування овочів, насамперед борщового набору – цибулі і моркви.

"Цьогоріч ситуація з цибулею і морквою на ринку буде стабільною в порівнянні з минулим роком. Продукти будуть більш доступними для українського споживача", – переконаний Висоцький.

Висоцький
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