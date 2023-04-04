Гендиректор МАГАТЕ відвідає росію

У середу, 5 квітня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вирушить до росії. Зокрема, він має намір обговорити безпеку Запорізької атомної електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник МАГАТЕ повідомив, що Гроссі відвідає Калінінград.

"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках триваючих консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції України під час війни", - сказав представник агентства.

Запорізька АЕС окупована російськими військами з березня минулого року і зараз перебуває під управлінням російського атомного агентства "росатом".