Гендиректор МАГАТЕ відвідає росію

У середу, 5 квітня, генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі вирушить до росії. Зокрема, він має намір обговорити безпеку Запорізької атомної електростанції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Представник МАГАТЕ повідомив, що Гроссі відвідає Калінінград.
"Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі відвідає Калінінград у середу в рамках триваючих консультацій, спрямованих на забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції України під час війни", - сказав представник агентства.
Запорізька АЕС окупована російськими військами з березня минулого року і зараз перебуває під управлінням російського атомного агентства "росатом".
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