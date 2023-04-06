Чавушоглу: Туреччина переймається майбутнім контрнаступом ЗСУ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна переймається майбутнім контрнаступом Збройних Сил України. Про це він заявив на брифінгу у Брюсселі, цитує його агентство Anadolu.

За його словами, Туреччина виступає за якнайшвидше припинення вогню у війні рф проти України.

"Сьогодні ми є свідками підготовки до весняного наступу, що призведе до нового витку кровопролиття, і це турбує нас", – сказав Чавушоглу.

Дипломат зазначив, що Анкара завжди дотримувалася "збалансованої політики у відносинах з рф та Україною".

Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла, що переговорів із росією чи припинення вогню не може бути без повного виведення російських окупантів із території України, а також військової поразки москви.