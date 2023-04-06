Чавушоглу: Туреччина переймається майбутнім контрнаступом ЗСУ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що його країна переймається майбутнім контрнаступом Збройних Сил України. Про це він заявив на брифінгу у Брюсселі, цитує його агентство Anadolu.
За його словами, Туреччина виступає за якнайшвидше припинення вогню у війні рф проти України.
"Сьогодні ми є свідками підготовки до весняного наступу, що призведе до нового витку кровопролиття, і це турбує нас", – сказав Чавушоглу.
Дипломат зазначив, що Анкара завжди дотримувалася "збалансованої політики у відносинах з рф та Україною".
Нагадаємо, що Україна неодноразово заявляла, що переговорів із росією чи припинення вогню не може бути без повного виведення російських окупантів із території України, а також військової поразки москви.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023