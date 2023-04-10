Прокурори: Внаслідок повномасштабної збройної агресії в Україні постраждали понад 1415 дітей

Станом на ранок 9 квітня 2023 року понад 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 468 дітей загинули і понад 947 дістали поранень різного ступеня тяжкості.
"Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих і звільнених територіях", - повідомляє Офіс генпрокурора в телеграм-каналі в неділю.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 449, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.
9 квітня військові підрозділи з рф здійснили ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила в приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11-річної дівчинки.
8 квітня внаслідок обстрілу ворогом м. Торець Донецької області дістав поранення 15-річний хлопчик.
"Діти війни" - платформа, на яку можна повідомити та знайти всю інформацію про дітей, які постраждали внаслідок війни рф проти України, зазначається в повідомленні.
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