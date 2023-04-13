Все більше українців не хочуть повертатися додому з-за кордону

Українці, які виїхали за кордон дедалі менше хочуть повертатись на Батьківщину, а якщо після війни частина чоловіків поїде з України, то не буде кому відбудовувати країну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Борислав Береза.
«Це дані по нашим біженцям у Польщі. Більш-менш така ж ситуація і в інших країнах. Більше 40% вже вирішили не повертатися. Півроку тому їх було трохи менше 25%. Відбувається той процес, про який я попереджав», – констатує Береза. На підтвердження своїх слів, він також опублікував інфографіку.
Він стверджує, що якщо українська влада вже зараз не буде опікуватись питанням повернення біженців, та не почне формувати стратегію їх повернення, налагоджувати комунікації з біженцями, та не займатиметься їх адвокацією, то швидко буде зростати кількість тих, хто взагалі не повернеться.
«Це процес, який йде, а наша влада йому не заважає. І якщо спрогнозувати, що після війни частина чоловіків поїде з України, щоб об'єднатися з сім'єю, то це стане тою проблемою, яку вже буде не вирішити, тому що втрачений час. А це питання відновлення та відбудови України», – вважає народний депутат.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023