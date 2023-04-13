Все більше українців не хочуть повертатися додому з-за кордону

Українці, які виїхали за кордон дедалі менше хочуть повертатись на Батьківщину, а якщо після війни частина чоловіків поїде з України, то не буде кому відбудовувати країну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав нардеп Борислав Береза.

«Це дані по нашим біженцям у Польщі. Більш-менш така ж ситуація і в інших країнах. Більше 40% вже вирішили не повертатися. Півроку тому їх було трохи менше 25%. Відбувається той процес, про який я попереджав», – констатує Береза. На підтвердження своїх слів, він також опублікував інфографіку.

Він стверджує, що якщо українська влада вже зараз не буде опікуватись питанням повернення біженців, та не почне формувати стратегію їх повернення, налагоджувати комунікації з біженцями, та не займатиметься їх адвокацією, то швидко буде зростати кількість тих, хто взагалі не повернеться.

«Це процес, який йде, а наша влада йому не заважає. І якщо спрогнозувати, що після війни частина чоловіків поїде з України, щоб об'єднатися з сім'єю, то це стане тою проблемою, яку вже буде не вирішити, тому що втрачений час. А це питання відновлення та відбудови України», – вважає народний депутат.