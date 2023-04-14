В АРМА говорять про блокування депутатами передачу арештованих активів Силам оборони

У березні 2022 року Нацагентство з виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) пропонувало внести зміни до законодавства щодо можливості передачі арештованих активів Силам безпеки та оборони, втім ця ініціатива так і не отримала підтримки парламентарів.

Про це повідомили у пресслужбі АРМА, передає УНН.

В АРМА роз’яснили, що Агентство управляє арештованими, а не конфіскованими активами, які до вироку суду залишаються приватною власністю. Разом з тим там зазначили, що існують інші механізми відчуження такого майна для воєнних чи гуманітарних потреб, для яких погодження з АРМА не потрібні.

“Оскільки майно арештовує не АРМА, а правоохоронні органи, саме вони можуть ухвалювати рішення про передачу активів на вказані потреби. Протягом останнього року такі випадки вже мали місце, і Агентство всіляко сприяло виконанню прийнятих рішень, наприклад, щодо передачі органам безпеки транспортних засобів. Під час воєнного стану арештоване майно може бути на законних підставах примусово відчужене за рішенням військового командування або РНБО з попереднім або наступним відшкодуванням його вартості”, - йдеться у повідомленні.