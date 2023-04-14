Румунія ухвалила постанову, яка забезпечує «стійкі межі» для підтримки українських біженців

Уряд Румунії ухвалив постанову, яка забезпечує «стійкі межі» для підтримки українських біженців. Про це повідомив спікер уряду країни Дан Чербунару, передає УНН з посиланням на Digi24.
За словами Чербунару, ухвалена в середу постанова «встановлює можливість надання щомісячної одноразової виплати протягом щонайбільше чотирьох місяців поспіль, починаючи з 1 травня 2023 року, для покриття витрат на харчування та проживання на території Румунії для родин і самотніх людей».
Зазначається, що в разі забезпечення житлом, встановленим повітовими радами, «фіксовані суми на харчування та проживання виплачуватимуться підрозділом, який надає житло».
Чербунару додав, що за майбутнім рішенням уряду одноразова виплата буде надана «тільки в тому випадку і в тій мірі, якщо бенефіціар надасть докази працевлаштування або зарахування неповнолітніх до освітніх установ».
За його словами, таким чином стимулюється інтеграція. Він пояснив, що в Румунії залишилося близько 110 тисяч українців, з яких 5 тисяч мають роботу в країні.
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