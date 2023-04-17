Окупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних

російські окупанти у Луганській області оголосили "призов" на військову службу 18-річних.
Про це повідомила в Телеграмі Луганська обласна військова адміністрація.
«У так званій «лнр» уведено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто, забиратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років. У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів цих комісій», - ідеться в повідомленні.
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