Окупанти на Луганщині оголосили призов на військову службу 18-річних

російські окупанти у Луганській області оголосили "призов" на військову службу 18-річних.

Про це повідомила в Телеграмі Луганська обласна військова адміністрація.

«У так званій «лнр» уведено в дію указ стосовно забезпечення призову на військову службу громадян 1996-2005 років народження. Тобто, забиратимуть тих, кому в цьому році тільки виповнюється 18 років. У ті громади, де військові комісаріати відсутні, для забезпечення планової роботи призовних комісій буде організовано доставку членів цих комісій», - ідеться в повідомленні.