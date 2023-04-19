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Експерти: Пандемія Covid-19 дуже сильно вплинула на геополітику

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До початку великої війни однією з головних інформаційних тем був коронавірус. Минулого місяця, 11 березня, минуло три роки, як Всесвітня організації охорони здоров’я визнала Covid-19 пандемією.

За цей час, лише за офіційними даними, від коронавірусу померли майже 7 млн людей по всьому світу, з них понад 105 тис. українців. Крім цього, пандемія кардинально змінила все життя на планеті: економічне, політичне, культурне, освітнє, спортивне.

Кадри порожньої площі Ватикану і молитва Папи Римського Франциска за припинення пандемії, як і десятки трун із померлими в березні 2020-го шокували весь світ.

«Замість розширення, глобалізації світ почав закриватися. Світ почав закриватися там, де працювали принципи відкритості і безкордонності», – каже Володимир Фесенко, директор Центру політичних досліджень Пента.

Пандемія кардинально змінила життя планети: значних втрат зазнала світова економіка і торгівля.

«До 2020 року всі вважали нормальним виведення промислових виробництв в інші країни. Епідемія коронавірусу, карантин спровокували нову, неочікувану економічну кризу», – продовжує Володимир.

Чимало бізнесів перейшли в онлайн. Дистанційною стала і освіта: у школах та ЗВО.

Кіновиробництво і туризм стали на паузу. Спортивні змагання або переносили, як чемпіонат Європи з футболу, або проводили з порожніми трибунами, як літню Олімпіаду в Токіо.

Пандемія вплинула і на психічне здоров’я людей, посиливши в багатьох конспірологічні настрої та віру у теорії змови. Ймовірно, припускають експерти, вплинула вона і на російського правителя путіна.

Український дипломат і колишній глава МЗС Павло Клімкін вважає, що пандемія дуже сильно вплинула на геополітику.

«Кожен був за себе. Ми через свою війну з Росією повернули Європейському Союзу і Заходу відчуття колективності і солідарності», – каже Павло Клімкін.

Досі відкрите головне питання – як і чому почалася пандемія. Сполучені Штати минулого місяця заявили про готовність опублікувати деякі дані про походження Covid-19.

«Нам потрібно зрозуміти походження вірусу Covid-19, щоб запобігти майбутнім пандеміям. Моя адміністрація продовжить вивчати всю засекречену інформацію, пов’язану з походженням коронавірусу, включно з версією про те, що він пов’язаний з Інститутом вірусології Уханя», – сказав Джо Байден, президент США.

За словами Байдена, впроваджуючи це законодавство, адміністрація розсекретить і поширить настільки багато інформації, наскільки це можливо, відповідно до повноважень.

Вибуховість цієї інформації, на думку Павла Клімкіна, може бути потужнішою за ядерний вибух. Адже коронавірус забрав мільйони життів у світі.

«Якщо люди отримають хоча б натяк, що хтось в цьому винний – цю емоцію вже ніяк не затерти. І ця емоція буде через соціальні мережі йти як шалений прискорювач. Уявляєте, які позови будуть проти Китаю. Можливо, проти когось іншого. Це вже не мільярди, не десятки і не сотні мільярдів. Це трильйони», – каже Клімкін.

Та головне, пам’ятайте – коронавірус і досі забирає життя. Щотижня від Covid-19 помирає сотні українців. І найкращий спосіб вберегтися – щепитися. МОЗ наголошує: необхідно робити бустер або третю дозу.

«Бустерну дозу вакцини отримали 3 млн людей, тож ми маємо десь близько 12 млн українців, які не мають надійного захисту. Тому саме зараз час отримати цей бустерний або базовий курс щеплення, якщо ви ще не були провакциновані», – підсумував головний санітарний лікар Ігор Кузін.

коронавірус, пандемія
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