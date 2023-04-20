Маляр активні штурмові дії ЗСУ на деяких напрямках – це вже є контрнаступ

Заступник міністра оборони Ганна Маляр заявляє, що не треба чекати контрнаступ Збройних сил України в конкретний час на якомусь конкретному напрямку, активні штурмові дії ЗСУ в Бахмуті, Мар'їнці, на Авдіївському, Лиманському напрямках – це вже є контрнаступ. Про це Маляр повідомила у своєму Telegram-каналі, передають Українськi Новини.

"ЗСУ наразі не готують щось одне - на конкретний час на якомусь конкретному напрямку. ЗСУ щодня готують весь комплекс оборонних та контрнаступальних заходів. І, власне, активні штурмові дії в Бахмуті, Мар'їнці, на Авдіївському, Лиманському напрямках фронту, теж можна вважати елементом контрнаступу", - написала вона.

Маляр зазначає, що не треба зводити публічно контрнаступ лише до якихось активних наступальних дій, тому що йдеться про стратегічну мету ЗСУ - звільнити всі тимчасово окуповані території. Тож говорити вузько про контрнаступ – некоректно, це величезний комплекс дій та заходів, які здійснюють ЗСУ.

"Усе разом, якщо ми говоримо про нашу стратегічну мету, можна назвати заходами контрнаступальних дій. Вони включають підготовку техніки, людей, готування резерву, формування тактики (планів "А", "Б", "В", тому що не може бути лише одного варіанту дій, бо ворог теж реагує на це). І треба розуміти, що подібні рішення приймаються за дуже короткий термін, а не за місяць-два", - повідомила вона.

Маляр наголосила, що план наступу остаточно обирається таким чином, щоб ворог не зміг відреагувати.