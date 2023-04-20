федеральна служба безпеки (фсб) рф підозрює московську поліцію у поширенні за грошову винагороду секретної інформації. Про це повідомляє російське пропагандистське видання рбк із посиланням на представника мвс росії.
"Оперативні заходи пройшли практично у всіх відділах поліції Центрального округу. Перевіряючі проводили виїмку документації та комп'ютерної інформації", - заявив він.
За словами російського чиновника, правоохоронці могли отримати паролі для входу до інформаційних систем, де завантажували потрібні дані.
Він стверджує, що ці дані московські поліцейські передавали замовникам, серед яких нібито були і громадяни України.
ЗМІ зазначає, що нині під підозрою наразі перебувають співробітники Управління внутрішніх справ.
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