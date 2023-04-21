Київрада розірвала договір оренди з посольством країни-агресора

Київська міська рада 20 квітня 73 голосами розірвала договір оренди земельної ділянки з посольством країни-агресора росії.

Про це у Телеграмі повідомив київський міський голова Віталій Кличко, передає Укрінформ.

"Сьогодні Київрада розірвала договір оренди землі з посольством країни-агресора – росії", – зазначив він.

Окрім того, за словами мера столиці, Київрада звернулася до Кабінету Міністрів щодо повернення майна так званої дипломатичної установи "російських варварів" до власності Української держави.

Посольство російської федерації в Києві знаходиться за адресою: Повітрофлотський проспект, 27.