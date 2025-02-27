НАБУ прислухалось до Комарницького

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) сьогодні оприлюднило записи прихованого аудіоспостереження, що стосуються Дениса Комарницького та його оточення. У цих записах зафіксовано розмови щодо схем незаконного заволодіння земельними ділянками у Києві. За даними слідства, Комарницький прямо заявляє про контроль над більшістю у Київраді та використання цієї більшості для ухвалення потрібних рішень.

Деталі корупційної схеми

НАБУ розслідує махінації, які базувалися на так званій "туалетній схемі". Її суть полягала в реєстрації фіктивних об'єктів нерухомості – туалетів, кіосків чи інших споруд – на комерційно привабливих земельних ділянках. Після цього «власники» цих споруд отримували пріоритетне право на оформлення землі у власність або довгострокову оренду за заниженими цінами. У результаті міська громада втрачала землю, яка продавалася підставним особам.

Згідно з матеріалами справи, учасниками схеми були:

Денис Комарницький – координатор та організатор процесу;

Володимир Бондаренко – секретар Київради, який фігурує у записах;

Михайло Терентьєв – голова комісії Київради з питань архітектури та земельних відносин;

Олена Марченко – депутатка та член земельної комісії;

Петро Оленич – заступник голови КМДА, відповідальний за земельні питання;

Керівники КП «Спецжитлофонд» та «Київблагоустрій», які сприяли юридичному оформленню оборудок.

За даними слідства, лише за 2023–2024 роки таким чином було виведено з власності громади Києва землю на суму 11,6 млн грн, а в планах фігурантів була ще низка ділянок вартістю 83,7 млн грн.

Політичний контекст: боротьба за Київ

Ця справа – не просто антикорупційне розслідування, а частина ширшого політичного переділу впливу на Київ.

Протягом останніх років Комарницький виконував роль тіньового куратора столиці, фактично адмініструючи ключові фінансові потоки. Його становище ґрунтувалося на політичних домовленостях між Віталієм Кличком та Банковою. У 2020 році Кличко погодився на модель, у якій Комарницький став оператором схем у Києві в обмін на баланс інтересів між Офісом Президента та міською владою.

Однак зараз цей баланс зруйновано. НАБУ використовують як інструмент зачистки старих корупційних механізмів та заміни їх новими гравцями. Затримання соратників Комарницького – це не просто кримінальний процес, а сигнал, що контроль над Києвом змінюється.

Банкова давно прагне взяти столицю під повний контроль, і ця справа дає можливість усунути людей Кличка від фінансових потоків та підготувати Київ до нової конфігурації влади. Якщо це стане частиною кампанії проти самого Кличка, то найближчим часом ми побачимо нові удари по його оточенню.

Комарницький у розшуку, але чи його шукають?

Офіційно Комарницький перебуває в розшуку, проте питання, наскільки серйозно його шукають, залишається відкритим. В Україні вже були випадки, коли "втікачі" без проблем проживали у Відні чи Дубаї, поки правоохоронці імітували їхні пошуки. Якщо його зручніше залишити в тіні – розслідування поступово заглухне, а натомість з’являться нові фігури, які візьмуть під контроль прибуткові міські активи.

Результати слідства та судові рішення

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали декількох фігурантів справи. Однак після обрання запобіжного заходу більшість підозрюваних вийшли під заставу. Високий антикорупційний суд встановив наступні суми:

Михайлу Терентьєву – 50 млн грн;

Олені Марченко – 25 млн грн;

Петру Оленичу – 30 млн грн.



Це означає, що фактично учасники схеми можуть вийти на свободу, внісши всього 2,5 млн доларів – еквівалент вартості однієї незаконно приватизованої автостоянки. Таким чином, система правосуддя вкотре демонструє, що фінансово спроможні корупціонери можуть уникати відповідальності, використовуючи свій капітал.

Що далі?

Справа Комарницького – це не просто кримінальне провадження, а індикатор масштабного переділу влади в Києві. Корупційні схеми продовжують діяти, просто змінюються їхні керівники. Поки триває ця політична гра, прокуратура і суди працюють за давно відпрацьованими механізмами: спочатку гучні затримання, а потім поступове згасання процесу.

Якщо Комарницького таки знайдуть і притягнуть до відповідальності – це буде сигналом, що Банкова вирішила повністю знищити старі механізми впливу. Якщо ж його "розшук" триватиме роками, то справа залишиться інструментом тиску для контролю над київськими потоками. У будь-якому разі, цей скандал є лише початком боротьби за Київ, яка ще далека від завершення.