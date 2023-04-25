Стефанчук: Україна очікує на позитивне рішення щодо надання українській армії бойових літаків

Україна очікує на позитивне рішення партнерів щодо надання українській армії бойових літаків четвертого покоління.

Про це Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив під час Конференції спікерів парламентів країн-членів Європейського Союзу в Чехії, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Проукраїнська коаліція у світі є сильнішою, ніж будь-коли, але перемога потребує рішучих дій», - сказав він.

Голова ВР зауважив, що Україна готується звільнятися від російського агресора, для чого потребує важкого озброєння, боєприпасів, навчання українських військових.

«Сьогодні ми потребуємо сучасної бойової авіації. Україна дуже очікує на позитивне рішення щодо надання багатоцільових бойових літаків четвертого покоління», - акцентував спікер українського парламенту.

Водночас він наголосив, що Україна, окрім надання зброї, потребує стратегічних політичних рішень. У цьому контексті він нагадав, що він разом із Президентом Володимиром Зеленським та Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем 30 вересня 2022 року підписали заявку про вступ України до НАТО. За його словами, це було логічним і обдуманим кроком, адже Україна переконливо продемонструвала всьому світові готовність стати членом Альянсу та відданість демократичним цінностям.

«Нас відділяє лише кілька місяців від липневого Саміту НАТО у Вільнюсі, одним із ключових рішень якого ми б хотіли бачити запрошення України до вступу до Альянсу з визначенням чіткого алгоритму, зокрема, часових рамок приєднання», - резюмував Голова ВРУ.