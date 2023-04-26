Железняк назвав рівень незаконного обігу тютюнових виробів в Україні

Рівень незаконного обігу тютюнових виробів у 2022 році перевищив 20% від усього внутрішнього ринку, і це призвело до недоотримання держбюджетом 20 млрд грн податків.
Про це повідомив голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради (ТСК), народний депутат Ярослав Железняк.
Керівник ТСК підкреслив, що в Україні нелегальну роздрібну торгівлю тютюновими виробами здійснюють не лише "бабусі з розкладкою біля виходу з метро", а й великі телеграм-канали, які реалізують контрабандну та контрафактну продукцію.
"Це великі схеми виробництва цигарок без сплати податків", - зазначив Железняк.
Він вважає, що масштаби продажу нелегальної тютюнової продукції дозволяють говорити про цілий бізнес за принципом duty-free.
У процесі роботи ТСК методом аналізу податкового навантаження на тонну тютюнової сировини було виявлено дев'ять підприємств, які виробляють контрафактну продукцію і збувають її за так званою "другою формою", тобто за готівку.
За оприлюдненою Железняком інформацією, вже порушено кілька кримінальних справ проти чотирьох великих виробників, найгучніша серед яких зафіксована у м. Жовті води (Дніпропетровська обл.).
На наступному засіданні ТСК щодо незаконного обігу тютюнових виробів, яке призначено на 16 травня 2023 року, народні депутати заслухають звіт правоохоронних органів щодо проведених розслідувань.
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